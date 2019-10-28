Секс-подтекст: Чехова готова заплатить за оригинальное название своего фото

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Instagram веселым фото со своей собачкой. Пока хозяйка занималась йогой, ее французская бульдожка по кличке Картошка уютно устроилась между ног женщины и положила голову на мягкое место. Щенку неважно, что дама занимается растяжкой, главное — комфорт.

«Поза собаки, лежащей на попе, — посмеялась с этих снимков телеведущая. — Кто придумает лучше название этой позы, тому 1000 рублей на телефон от меня».

В комментариях посыпались множество забавных вариантов. Фотогеничную Картошку называют «попопсом», «подпопником», «хот-догом» и даже «поясом верности». Какому из этих названий Чехова отдала свое предпочтение, пока неизвестно.

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Кстати, в «сториз» у ведущей есть забавные видео, как бульдожка помогает свей хозяйке заниматься йогой. Точнее, мешает, но Анфиса при этом хохочет и умиляется.