«Она спасла меня от многих вещей»: Фадеев признался в любви жене

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» рассказал о знакомстве со своей супругой Натальей. Вместе они уже на протяжении тридцати лет. Их знакомство состоялось в Кургане, где будущий звездный продюсер организовал свою первую группу. Наталья пришла к ним. Она хотела трудиться в их музыкальном коллективе танцовщицей.

«Мы искали в клип танцовщицу в Кургане на одну из наших песен. Мы сидим такие все важные. Заходят девочки. Это была Наташа. А меня мальчик из нашей группы спрашивает: «А это кто?» «Это моя жена», — ответил я. Я ее видел первый раз. Она ушла, потому что не была уверена, что хочет у нас танцевать. Я догнал ее на улице, встал перед ней на колени. Сказал: «Пожалуйста, приди завтра к нам», — вспомнил историю знакомства продюсер.

Как сказал Фадеев, Наталье он сделал предложение через три дня. Он сразу понял, что это женщина его мечты, с которой он проживет всю жизнь.

«С женой мы живем вместе тридцать лет. Я очень счастлив с ней. Она меня спасла от многих вещей. Я крайне импульсивный человек. Она выгнала из меня курганскую дикость. У нас свадьба была в коридоре филармонии. Мы были очень бедные. Мама подарила набор из серебряных ложечек, и мы переплавили их на обручальные кольца», — сказал он.