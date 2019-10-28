Как храбрый портняжка: Алексей Воробьев «женится» сразу на семерых девушках

Певец, актер и завидный холостяк Алексей Воробьев объявил, что женится. Об опубликовал в Instagram фото из Лос-Анджелеса (где сейчас у него проходят съемки) в окружении семерых американских красавиц, каждая из которых одета в свой вариант свадебного платья.

Поклонники российской звезды поняли шутку и отреагировали на снимок с юмором. «Сразу на всех? Тёщ тоже семь будет?» «Фотография, явно, со второго дня свадьбы». «Отличный гарем. Поздравляю!» Такие комментарии оставляют певцу под фото.

Правда, многие девушки-подписчицы не обрадовались этой новости, пусть и шуточной. Ведь многие мечтаю видеть богатого, красивого и популярного Алексея своим женихом. В свое время актеру удавалось крутить романы с первыми красавицами российского шоу-бизнеса. С ним встречались Анна Чиповская, Оксана Акиньшина, Виктория Дайнеко.

больше по теме Алексей Воробьев возбудил поклонниц признанием о любви к наготе Артист признался, что в хорошие дни не одевается до полудня.

Но, кстати, чаще всего в комментариях под новым калифорнийнским снимком Воробьева встречается фраза: «Давно пора». Интересно, когда 31-летний красавчик объявит о своей настоящей свадьбе.