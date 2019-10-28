Фадеев вспомнил о переменах в сознании после клинической смерти

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, что пережил в молодости клиническую смерть.

На протяжении трех минут он не дышал. Прямым массажем сердца его все-таки удалось вернуть к жизни.

больше по теме Фадеев перед сердечным приступом жаловался на опустошение и усталость По словам продюсера, ему необходимо было срочно отдохнуть.

«Это долгая история. Смерти нет, как мы ее все себе представляем. Долго рассказывать, что я видел, что я чувствовал. У нас родственники схоронены на французском кладбище. Отец всегда хотел к ним съездить на могилу. Я во время своей клинической смерти нашел могилу родственников. Через много лет мы приехали с отцом во Францию. Мы не знали, где находятся могилы родственников, но я смог их безошибочно найти. Отец спросил меня: «Ты был здесь?» Я ответил, что нет. Мы замерли. Мы оба не понимали, как такое возможно. Именно тогда я понял, что нашел могилы во время клинической смерти», — заметил Максим Фадеев.

Как отметил музыкант, после перенесенной клинической смерти он стал другим человеком. «Мне это дало ощущение мудрости. Я очень быстро прожил большой отрезок своей жизни. После смерти все мы продолжаем существовать. Я очнулся взрослым», — сказал он.