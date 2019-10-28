ЗВЕЗДЫ

Фадеев вспомнил о переменах в сознании после клинической смерти

Музыкант на протяжении трех минут не дышал.

Фадеев вспомнил о переменах в сознании после клинической смерти
Фадеев пережил клиническую смерть/http://globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, что пережил в молодости клиническую смерть.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев пережил клиническую смерть в молодости/http://globallookpress.com

На протяжении трех минут он не дышал. Прямым массажем сердца его все-таки удалось вернуть к жизни.

«Это долгая история. Смерти нет, как мы ее все себе представляем. Долго рассказывать, что я видел, что я чувствовал. У нас родственники схоронены на французском кладбище. Отец всегда хотел к ним съездить на могилу. Я во время своей клинической смерти нашел могилу родственников. Через много лет мы приехали с отцом во Францию. Мы не знали, где находятся могилы родственников, но я смог их безошибочно найти. Отец спросил меня: «Ты был здесь?» Я ответил, что нет. Мы замерли. Мы оба не понимали, как такое возможно. Именно тогда я понял, что нашел могилы во время клинической смерти», — заметил Максим Фадеев.

Как отметил музыкант, после перенесенной клинической смерти он стал другим человеком. «Мне это дало ощущение мудрости. Я очень быстро прожил большой отрезок своей жизни. После смерти все мы продолжаем существовать. Я очнулся взрослым», — сказал он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим ФадеевПрограмма "Судьба человека"Франция
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фадеев вспомнил о переменах в сознании после клинической смерти
Интересно?
Поделись с друзьями: