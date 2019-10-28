Вечная молодость: Шер поразила поклонников откровенным костюмом

Легендарная Шер отправилась в мировое турне — первое со времен ее гастролей в 2002-2005 годах. Однако зрители обратили внимание, что певица не только не постарела со времен того тура. Напротив, создалось впечатление, что она становится все моложе.

Как и всегда, певица предпочла выходить на сцену в ярких и эпатажных нарядах. Однако один из них по-настоящему удивил публику. В какой-то момент Шер появилась из-за кулис в голубом полупрозрачном купальнике и синем парике. Несмотря на то, что все знают Шер как любительницу делать пластические операции, многие сошлись на том, что для своих лет певица имеет идеальные формы.

С Шер встретилась известная российская предпринимательница Полина Киценко. В своем микроблоге она рассказала о том, что Шер отказывается стареть — и это в XXI веке под силу многим. «Чтобы ни говорили о Шер про ее возможные меры по улучшению внешности, я могу сказать, что если с лицом еще можно по разному выкрутиться, для того чтобы ходить по сцене в капроне и минитрусах с гладкой кожей и подтянутым тургором, нужно много, увлеченно, без оглядки работать», — пишет Киценко.

Полина также отметила, что ей удалось узнать у Шер секреты ее «вечной молодости». Выяснилось, что Шер не придерживается никаких диет — она выстроила для себя систему питания, которая подразумевает потребление только здоровых продуктов и в меру. Помимо этого певица пять раз в неделю занимается с тренером. Полина подчеркнула, что Шер каждый день использует маски для лица. Но все же главное, по словам бизнес-вумен, в том, что она постоянно работает над собой.