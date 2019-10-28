ЗВЕЗДЫ

Грачевский вызвал слезы у зрителей, появившись на театральной сцене

Привыкший смешить огромную страну режиссер оказался трогательным и ранимым человеком.

Грачевский вызвал слезы у зрителей, появившись на театральной сцене
Борис Грачевский произвел на публику неожиданный эффект. Фото: Komsomolskaya Pravda

Актриса Лиза Арзамасова продолжает претворять в жизнь свой проект «ЧП». Это интерактивный спектакль, который проводится в Доме Булгакова в Москве. Каждый зритель с легкой руки артистки может стать участником этого представления. И вот на одном из таких показов Лиза пригласила на сцену создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. То, что из этого получилось, удивило ее саму.

По словам актрисы, приглашенный гость, отвечая на вопросы зрителей, раскрылся с абсолютно новой стороны и выдал то, чего от него никто не ожидал.

«О! Дядя Боря. Ералаш. Сейчас нас будут смешить… Не-а… Не угадали. Трогательный, ранимый, вдруг — ребёнок… О маме… В зале — не смех, а светлые слёзы. И вроде так легко всё, а на самом деле — по-настоящему», — поделилась своими впечатлениями Арзамасова в Instagram.

Напомним, в этом году известному режиссеру Борису Грачевскому исполнилось 70 лет. 45 из них он отдал киножурналу «Ералаш».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис ГрачевскийЛиза Арзамасоваспектакльтеатр
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Грачевский вызвал слезы у зрителей, появившись на театральной сцене
Интересно?
Поделись с друзьями: