Грачевский вызвал слезы у зрителей, появившись на театральной сцене

Актриса Лиза Арзамасова продолжает претворять в жизнь свой проект «ЧП». Это интерактивный спектакль, который проводится в Доме Булгакова в Москве. Каждый зритель с легкой руки артистки может стать участником этого представления. И вот на одном из таких показов Лиза пригласила на сцену создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. То, что из этого получилось, удивило ее саму.

По словам актрисы, приглашенный гость, отвечая на вопросы зрителей, раскрылся с абсолютно новой стороны и выдал то, чего от него никто не ожидал.

«О! Дядя Боря. Ералаш. Сейчас нас будут смешить… Не-а… Не угадали. Трогательный, ранимый, вдруг — ребёнок… О маме… В зале — не смех, а светлые слёзы. И вроде так легко всё, а на самом деле — по-настоящему», — поделилась своими впечатлениями Арзамасова в Instagram.

Напомним, в этом году известному режиссеру Борису Грачевскому исполнилось 70 лет. 45 из них он отдал киножурналу «Ералаш».