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Дочь Волочковой объяснила, почему живет с отцом и мачехой

Ариадне уже 14 лет, и она выросла настоящей красавицей.

Дочь Волочковой объяснила, почему живет с отцом и мачехой
Дочь Волочковой живет с мачехой и отцом/http://globallookpress.com

Четырнадцатилетняя дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему живет со своим отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, в центре Москвы, а не с матерью в ее элитном коттедже на Новой Риге.

«Мне в школу удобнее ездить из центра. Новая Рига все-таки далеко. Но при этом у меня все прекрасно в отношениях с мамой. Она порой неожиданно приходит ко мне в школу. Чаще всего это происходит, когда у меня идет урок русского языка. Я не знаю, когда она появится в следующий раз, но я рада ее видеть постоянно», — сказала девушка.

Также Ариадна сказала, что пока ни разу не видела возлюбленного своей звездной мамы. Сама девушка сейчас много времени проводит с новой пассией своего отца, телеведущей Еленой Николаевой. Кстати, та отмечала, что стала моднее одеваться после знакомства с Ариадной.

«Ариша показала мне интересные магазины. Я стала более модной. Что касается воспитания Ариши, то я ее не учу жизни. Она уже достаточно взрослая девушка», — сказала Елена Николаева.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаАриадна ВолочковаЕлена НиколаеваИгорь ВдовинПрограмма "Ты не поверишь!"
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Дочь Волочковой объяснила, почему живет с отцом и мачехой
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