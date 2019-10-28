«Работает не за деньги»: Буйнов высказался о творческом долголетии Пугачевой

Музыкант уверен, что у Примадонны еще будет тур по городам России.

Музыкант и близкий друг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Буйнов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему звезда так много лет находится на сцене и пользуется зрительской любовью.

«Она работает не за деньги. Там с этим все нормально. Она работает ради кайфа. Все крупные города страны она обязательно объедет. Хочет сейчас в Белоруссии обкатать свою программу. Алла много лет не давала концерты, а тут очнулась, проснулась. Если она нормально себя будет чувствовать, то еще поработает», — заметил Александр Буйнов.

Также певец высказался о райдере певицы. «Много воды. Для нее главное, чтобы была вода. Она ничего не ест. Она сейчас не зацикливается на дорогих машинах. Но если подадут золотую карету и белую четверку лошадей, то она, конечно, не обидится. Она совсем не капризная», — заявил Александр Буйнов.

Напомним, что выступление Аллы Пугачёвой в столице Белоруссии Минске запланировано на 2 ноября. В концерте, кроме Примадонны, примет участие балерина Анастасия Волочкова.