ЗВЕЗДЫ

«Работает не за деньги»: Буйнов высказался о творческом долголетии Пугачевой

Музыкант уверен, что у Примадонны еще будет тур по городам России.

«Работает не за деньги»: Буйнов высказался о творческом долголетии Пугачевой
Буйнов считает, что Пугачева даст концерты в некоторых городах страны/http://globallookpress.com

Музыкант и близкий друг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Буйнов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему звезда так много лет находится на сцене и пользуется зрительской любовью.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева, возможно, выступит в некоторых городах России/http://globallookpress.com

«Она работает не за деньги. Там с этим все нормально. Она работает ради кайфа. Все крупные города страны она обязательно объедет. Хочет сейчас в Белоруссии обкатать свою программу. Алла много лет не давала концерты, а тут очнулась, проснулась. Если она нормально себя будет чувствовать, то еще поработает», — заметил Александр Буйнов.

Также певец высказался о райдере певицы. «Много воды. Для нее главное, чтобы была вода. Она ничего не ест. Она сейчас не зацикливается на дорогих машинах. Но если подадут золотую карету и белую четверку лошадей, то она, конечно, не обидится. Она совсем не капризная», — заявил Александр Буйнов.

Напомним, что выступление Аллы Пугачёвой в столице Белоруссии Минске запланировано на 2 ноября. В концерте, кроме Примадонны, примет участие балерина Анастасия Волочкова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр БуйновАлла ПугачеваБелоруссияМинскПрограмма "Ты не поверишь!"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Работает не за деньги»: Буйнов высказался о творческом долголетии Пугачевой
Интересно?
Поделись с друзьями: