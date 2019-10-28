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Жена Топалова призналась, что тратит 5 млн рублей в месяц

Регина Тодоренко очень много средств вкладывает в саморазвитие.

Жена Топалова призналась, что тратит 5 млн рублей в месяц
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Жена Влада Топалова Регина Тодоренко заявила, что для нормального существования ей необходимо около 5 млн рублей в месяц. Однако эти средства она тратит не только на себя, но и на сотрудников, которые заняты в ее интернет-шоу «Пятница с Региной».

А еще девушка активно занимается саморазвитием, много учится, повышает свою квалификацию, занимается английским языком, совершает многочисленные деловые поездки за рубеж. Например, практически сразу после посещения Италии она запланировала командировку в Америку.

Также не забывает красавица о себе и своем сыне. Для поддержания формы Регина занимается йогой и балетом. Малыша Майкла она тоже водит на различные секции. А еще девушка очень щедра.

«Почти каждый месяц я кому-то помогаю, и эта помощь в размере 100 000 рублей. Кстати, новый сезон «Пятница с Региной» мы делаем в партнерстве с благотворительным фондом Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», — рассказала она Peopletalk.ru.

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Жена Топалова призналась, что тратит 5 млн рублей в месяц
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