ЗВЕЗДЫ

Папина протекция: Безруков готов помогать дочери в музыкальной карьере

Как сказал актер, если у ребенка будет талант, то он ей обязательно поможет самореализоваться.

Папина протекция: Безруков готов помогать дочери в музыкальной карьере
Безруков высказался об увлечениях дочери/http://globallookpress.com

Актер Сергей Безруков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своей трехлетней дочери Маше и об ее увлечениях. «Они с женой очень много смотрят моих репетиций, несмотря на юный возраст дочери. Маша сейчас активно занимается музыкой. Если есть талант, то я, конечно, помогу, а если не будет, то уж извините. Если нет таланта, то лучше выбрать другую профессию», — заметил Сергей Безруков.

Как сказал актер, при первой возможности он срывается с гастролей и едет к своим родным, по которым очень сильно скучает.

«Я уделяю родным как можно больше внимания. Семья папу видит, имейте это в виду. Тем более, что сейчас такие технологии. Ты можешь в реальном времени общаться. Это здорово, это в плюс. Но я, конечно, хочу живого общения. Срываюсь к семье при первой возможности», — заявил Сергей Безруков.

Кстати, если свою дочь Машу широкой общественности актер показал, когда ребенку было уже полтора года, то сына Степана намного раньше. Это произошло недавно. Сыну Сергея Безрукова годик исполнится только в ноябре.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Мария БезруковаПрограмма "Ты не поверишь!"Сергей БезруковСтепан Безруков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Папина протекция: Безруков готов помогать дочери в музыкальной карьере
Интересно?
Поделись с друзьями: