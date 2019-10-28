Папина протекция: Безруков готов помогать дочери в музыкальной карьере

Как сказал актер, если у ребенка будет талант, то он ей обязательно поможет самореализоваться.

Актер Сергей Безруков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своей трехлетней дочери Маше и об ее увлечениях. «Они с женой очень много смотрят моих репетиций, несмотря на юный возраст дочери. Маша сейчас активно занимается музыкой. Если есть талант, то я, конечно, помогу, а если не будет, то уж извините. Если нет таланта, то лучше выбрать другую профессию», — заметил Сергей Безруков.

Как сказал актер, при первой возможности он срывается с гастролей и едет к своим родным, по которым очень сильно скучает.

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«Я уделяю родным как можно больше внимания. Семья папу видит, имейте это в виду. Тем более, что сейчас такие технологии. Ты можешь в реальном времени общаться. Это здорово, это в плюс. Но я, конечно, хочу живого общения. Срываюсь к семье при первой возможности», — заявил Сергей Безруков.

Кстати, если свою дочь Машу широкой общественности актер показал, когда ребенку было уже полтора года, то сына Степана намного раньше. Это произошло недавно. Сыну Сергея Безрукова годик исполнится только в ноябре.