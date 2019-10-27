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«Петрович!»: Ольга Кабо вспомнила Николая Караченцова

27 октября знаменитому актеру могло бы исполниться 75 лет. Актриса вспомнила песню, которую исполнял Караченцов.

«Петрович!»: Ольга Кабо вспомнила Николая Караченцова
Ольга Кабо. Фото: Кристина Безбородова/ЭГ

27 октября поклонники театра и кино отмечают юбилей актера Николая Караченцова, который скончался в 2018 году. Сегодня ему могло бы исполниться 75 лет. Не осталась в стороне и Ольга Кабо. На своей странице в Instagram она опубликовала текст, посвященный артисту. 

«Петрович! Сегодня бы тебе исполнилось 75… Ты в моём сердце и ты был в моей жизни… Светлая память», — написала актриса. В качестве иллюстрации к посту она опубликовала видео на песню «Леди Гамильтон», которую исполнял Николай Караченцов. 

Клип на песню сняла режиссер Алла Сурикова. В нем помимо самого Николая Караченцова снялась и Ольга Кабо. «Вы же так очаровательны и манки в этом клипе! И сами по себе, и особенно потому, что рядом с Вами такой Мужчина!» — написала одна из подписчиц. 

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актерАлла СуриковаклипНиколай КараченцовОльга Кабопесня
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«Петрович!»: Ольга Кабо вспомнила Николая Караченцова
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