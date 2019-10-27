Лена Перминова похвасталась фотографией с 11-го «айфона»

Отдыхающая на Мальдивах многодетная мама-модель Лена Перминова выложила в Instagram снимок, сделанный последнюю модель «айфона», иметь которую сейчас стремится большинство состоятельных людей. Те звезды, кто уже обзавелся новым гаджетом, с удовольствием хвастаются своим приобретением.

«Фото сделано на 11-й IPhone Pro. Неплохо, правда?» — спросила Перминова у своих подписчиков.

На снимке видно, как красавица позирует на лазурном берегу, окруженная в морскими брызгами. И камера нового телефона четко запечатлела каждую летящую капельку воды. Некоторые подписчики модели отметили в комментариях, что уже ринулись в магазин за новым «айфоном».

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Напомним, что недавно Лена Перминова снялась в клипе Димы Билана, да не просто в роли красивой девушки, а в постельной сцене. Само музыкальное видео еще не вышло.