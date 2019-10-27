«Рыжий Иванушка» поставил первый танец на «Морячку» Газманова

«Рыжий Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов выложил в Instagram совместное фото с Олегом Газмановым и рассказал историю их знакомства. Оказывается, что мужчины впервые встретились в 1990 году, во время круиза «Мисс пресса». Певец тогда еще был не звездой мальчикового трио, а рядовым артистом сочинского театра мод.

«Перед его (Газманова, — прим. авт.) выступлением на корабле он попросил меня и Олега Данеляна поставить и станцевать танец на новую песню, которую он только что сочинил. Мы, конечно, сделали это с удовольствием! А песня была «Ты морячка, я моряк»!» — написал Андрей.

С тех пор артисты дружат, прошло, кстати, почти тридцать лет.

Напомним, недавно у Григорьева-Апполонова отгремел бракоразводный процесс. Певец вначале шутил, что снова женится, а потом открестился от этой идеи. День назад его одолела ностальгия, и Андрей вспоминал годы ранних «Иванушек», когда шоу-бизнес был другим.