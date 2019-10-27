Эксперт назвала причину «исчезновения» фото Сассексов со столика королевы

Мелани Броумли обнаружила практическую подоплеку в том, что снимок Гарри и Меган убрали со стола.

После того, как вышел фильм-интервью с Меган Маркл и принцем Гарри, поклонники королевской семьи заметили, что столика из комнаты для аудиенций Елизаветы II исчез снимок Сассексов с их помолвки.

Ранее он составлял компанию еще двум — с Кейт Миддлтон с мужем и принцами Гарри и Уильмом при полном военном параде.

Исчезновение фото Меган и Гарри многие расценили как признак недовольства Елизаветы II поступком Сассексов.

Однако королевский эксперт Мелани Броумли нашла этому и практичное объяснение.

«Ранее на столе стояли три рамки с фото, который загромождали друг друга и занимали место на столе. Первым шел снимок Меган и Гарри. Теперь же на столе лежат газеты и очки», — рассказала она.

«Думаю, что фото Сассексов убрали просто потому, что оно попалось первым под руку, чтобы освободить место и поставить чашку чая», — привела она практическое объяснение «пропажи».

Впрочем, она не исключила, что за его «исчезновением» могут скрываться и более веские причины — недовольство монархини поведением Гарри, пишет Express.