Эксперт назвала причину «исчезновения» фото Сассексов со столика королевы

После того, как вышел фильм-интервью с Меган Маркл и принцем Гарри, поклонники королевской семьи заметили, что столика из комнаты для аудиенций Елизаветы II исчез снимок Сассексов с их помолвки.
Ранее он составлял компанию еще двум — с Кейт Миддлтон с мужем и принцами Гарри и Уильмом при полном военном параде.
Исчезновение фото Меган и Гарри многие расценили как признак недовольства Елизаветы II поступком Сассексов.
Однако королевский эксперт Мелани Броумли нашла этому и практичное объяснение.
«Ранее на столе стояли три рамки с фото, который загромождали друг друга и занимали место на столе. Первым шел снимок Меган и Гарри. Теперь же на столе лежат газеты и очки», — рассказала она.
«Думаю, что фото Сассексов убрали просто потому, что оно попалось первым под руку, чтобы освободить место и поставить чашку чая», — привела она практическое объяснение «пропажи».
Впрочем, она не исключила, что за его «исчезновением» могут скрываться и более веские причины — недовольство монархини поведением Гарри, пишет Express.