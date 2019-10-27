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Солистка «Ленинграда» оказалась заперта комнате с охранником

Певица Флорида Чантурия не смогла выполнить одно из испытаний «Форта Боярд» и попала в заточение.

Солистка «Ленинграда» оказалась заперта комнате с охранником
Флорида Чантурия. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

В эфир канала СТС продолжает выходить новая версия шоу «Форт Боярд». В этот раз в программе, которую ведет Сергей Шнуров, оказалась его коллега по группе «Ленинград» Флорида Чантурия. На долю девушки выпало серьезное испытание. 

Чантурии пришлось в специальном костюме зайти в комнату с очень липким полом и забросить шар в цель. Однако предмет, как и одежда певицы, тут же покрывались липкой субстанцией, так что выполнить задание ей не удалось. Когда же артистка решила, что пора выбираться из помещения, оказалось, что сделать это не так-то просто — она так и не смогла оторвать ногу от пола. 

В результате Флорида отправилась в заточение и пропустила несколько минут программы, сидя под охраной. Правда, впоследствии ей удалось реабилитироваться и освободиться. Тем не менее, это не помогло команде, и ее участники остались без приза. 

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"Ленинград""Форт Боярд"Новый "Форт Боярд"Сергей ШнуровФлорида Чантурия
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Солистка «Ленинграда» оказалась заперта комнате с охранником
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