Солистка «Ленинграда» оказалась заперта комнате с охранником

В эфир канала СТС продолжает выходить новая версия шоу «Форт Боярд». В этот раз в программе, которую ведет Сергей Шнуров, оказалась его коллега по группе «Ленинград» Флорида Чантурия. На долю девушки выпало серьезное испытание.

Чантурии пришлось в специальном костюме зайти в комнату с очень липким полом и забросить шар в цель. Однако предмет, как и одежда певицы, тут же покрывались липкой субстанцией, так что выполнить задание ей не удалось. Когда же артистка решила, что пора выбираться из помещения, оказалось, что сделать это не так-то просто — она так и не смогла оторвать ногу от пола.

В результате Флорида отправилась в заточение и пропустила несколько минут программы, сидя под охраной. Правда, впоследствии ей удалось реабилитироваться и освободиться. Тем не менее, это не помогло команде, и ее участники остались без приза.