Меган Маркл могут заставить передать в суд все ее письма

Меган Маркл подала на британский таблоид Sunday Mail в суд за незаконную публикацию ее письма отцу, которое по закону считается ее собственностью несмотря на то, что отправлено адресату.

Герцогиня Сассекская также обвиняет издание в нарушении ее частной жизни. Однако ответчик без боя сдаваться не собирается.

Адвокаты газеты утверждают, что письмо было опубликовано только после того, как о его содержимом друзья Маркл рассказали People.

В связи с этим, Меган могут заставить на судебных слушаниях предоставить всю свою частную переписку, чтобы доказать, что интервью ее приятелей ею санкционировано не было.

Ранее отец Маркл заявил, что предал огласке только часть письма дочери и то, только потому, что хотел обелить себя после той неправды, что сказали друзья герцогини Сассекской.

Они утверждали, что письмо было «дружеским», но, по словам мужчины, это было совсем не так и оно больше напоминало «последнее прощай», пишет Express.