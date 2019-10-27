«УЗИ я люблю». Алена Водонаева показала целый арсенал оружия, которое хранит дома

Алена Водонаева поделилась с подписчиками своего микроблога двумя последними новостями своей жизни. Она сообщила об успехе книги «Мамин торт», а также рассказала, что купила пистолет. «Очень красивый. Ещё к нему кобуру на поясе купила», — добавила звезда.

Вскоре Водонаева стала раскрывать больше подробностей об «обновке». Она показала фото модели пистолета, который приобрела. А потом стала показывать макеты огнестрельного оружия, которое, по ее словам, принадлежит ее сыну Богдану. Так, среди них оказались две модификации «Автомата Калашникова» и УЗИ. «УЗИ я люблю», — призналась Водонаева в ролике, который разместила в своем Instagram.

Чуть позже Алена предоставила слово самому Богдану. Мальчик рассказал о пистолете системы «Наган», макет которого есть у него в наличии. «Пуля у него так не торчит, как, к примеру, у «Вальтера» и «ТТ», потому что враг думает, что это гильза», — объяснил Богдан. Он добавил, что собирается пополнить свою коллекцию, и прочитал целую мини-лекцию об оружии, пока мама не отправила его чистить зубы и причесываться.

Позднее Алена показала, что помимо нового пистолета заказала для сына кобуру и звезду шерифа.