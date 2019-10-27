Илона Броневицкая 5 лет не видела внука Петю Пьеху

Певица призналась на шоу, что встречала мальчика только в день его выписки из роддома.

Мать Стаса Пьехи — эстрадная певица Илона Броневицкая — призналась, что не нянчит своего внука Петю. В основном воспитанием 5-летнего мальчика занимаются его мама Наталья Горчакова и ее мать.

«Мне вообще кажется, что Петя — это не Петя, а просто Стасик такой… Оп, и снова Стасик. Ну они реально похожи. Клон», — рассказала артистка на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Ведущая спросила гостью, когда она в последний раз видела своего внука до этой программы, и получила шокирующий ответ — на выписке из роддома, пять лет назад. Но звездная семья собирается исправить этот недочет. Илона собирается познакомить Петю со своей внучкой Васелисой.

«Мне кажется, что при всем этом нашем «артистическом» раскладе важно не количество общения, а его качество», — отметила Броневицкая.

Она вспомнила, что ее родители приезжали к ней всего три раза в году, но она запоминала каждое их слово во время этих редких встреч. Певица призналась, что она мало знакома с невесткой сына и своим внуком (они живут в Петербурге, а она — в Москве), но хочет наверстать упущенное.