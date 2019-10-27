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«Отвезти меня необходимо»: Леонид Агутин познакомил поклонников со своим водителем

Певец вспомнил о необычном празднике и написал пост о своем личном водителе Роме.

«Отвезти меня необходимо»: Леонид Агутин познакомил поклонников со своим водителем
Леонид Агутин. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Леонид Агутин не так часто публикует посты на своей странице в Instagram. Однако в этот раз он узнал о необычном празднике и решил поделиться новостью с подписчиками. 

«Поздравляю всех автомобилистов с праздником! И отдельно своего водителя Рому», — написал Леонид. Артист рассказал забавный факт. Его клавишник Альберт как-то раз, описывая жизнь Агутина, сказал: «Йо хо хо! И водитель Рома!»

В своем посте Леонид признался, что с ним «непросто». Причина в том, что он обязательный, но «сильно не пунктуальный». В этих случаях, по признанию певца, Рома его выручает. 

Леонид Агутин
Леонид Агутин. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Агутин добавил, что в этот день Роман также празднует и свой день рождения. Леонид пожелал водителю удачи, добавив, что говорит это как заинтересованное лицо. «В общем, праздник праздником, а отвезти с утра в аэропорт меня необходимо…» — добавил артист. 

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Анжелика Варум и Леонид АгутинводительЛеонид АгутинПевец
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«Отвезти меня необходимо»: Леонид Агутин познакомил поклонников со своим водителем
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