«Отвезти меня необходимо»: Леонид Агутин познакомил поклонников со своим водителем

Леонид Агутин не так часто публикует посты на своей странице в Instagram. Однако в этот раз он узнал о необычном празднике и решил поделиться новостью с подписчиками.

«Поздравляю всех автомобилистов с праздником! И отдельно своего водителя Рому», — написал Леонид. Артист рассказал забавный факт. Его клавишник Альберт как-то раз, описывая жизнь Агутина, сказал: «Йо хо хо! И водитель Рома!»

В своем посте Леонид признался, что с ним «непросто». Причина в том, что он обязательный, но «сильно не пунктуальный». В этих случаях, по признанию певца, Рома его выручает.

Агутин добавил, что в этот день Роман также празднует и свой день рождения. Леонид пожелал водителю удачи, добавив, что говорит это как заинтересованное лицо. «В общем, праздник праздником, а отвезти с утра в аэропорт меня необходимо…» — добавил артист.