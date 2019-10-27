9-летнюю дочь Марии Порошиной сравнили с отцом

Актриса поделилась фотографией двух своих дочерей. Поклонники заметили сходство старшей с Гошей Куценко, а младшей — с Ильей Древновым.

Мария Порошина активно ведет микроблог и старается отражать в нем все важные события в своей жизни. На этот раз она поделилась с подписчиками фотографией своих дочерей. В кадре 23-летняя Полина и 9-летняя Агрофена нежно обнимаются.

Актриса сопроводила снимок цитатой Фицджеральда: «Одно из свойств красоты — отражать лучшее, что есть в человеке, этой красотой любующемся».

Подписчики Марии отметили, что ее дочери очень красивы. Они обратили внимание на то, что обе они похожи на своих отцов. Так, по мнению подписчиков, Полина своей мимикой напоминает Гошу Куценко, а Груня, как называют девочку в семье, очень похожа на Илью Древнова.

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Напомним, что не так давно Мария Порошина стала мамой в пятой раз. В браке с Ильей Древновым у нее родились трое дочерей — Серафима, Агрофена и Глафира. А в январе 2019 года, уже после развода с актером на свет появился сын Марии Андрей. Имя отца ребенка актриса предпочитает не разглашать.