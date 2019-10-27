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Полина Диброва с тремя сыновьями вышла на подиум Недели моды в Москве

Жена известного телеведущего вместе с детьми представила новую коллекцию известного бренда.

Полина Диброва с тремя сыновьями вышла на подиум Недели моды в Москве
Полина Диброва с мужем и детьми. Фото: Михаил Фролов/КП

В Гостином дворе в Москве продолжается Неделя моды. В воскресенье, 27 октября, дизайнеры бренда VIQ I VICKY показали свою последнюю коллекцию. 

Полина Диброва и ее сыновья в качестве моделей
Полина Диброва и ее сыновья в качестве моделей. Фото: Кристина Десятова

В качестве модели на подиум вышла Полина Диброва. Супруга Дмитрия Диброва продемонстрировала серебристое платье. Вместе с ней вышли трое детей Полины и Дмитрия — Александр, Федор и Илья. На сыновьях пары были черные бархатные пиджаки и серые брюки. 

Напомним, модельный бизнес — основное занятие Полины Дибровой. Она являлась моделью известного агентства New Best Model. С мужем Дмитрием Дибровым девушка познакомилась, когда участвовала в конкурсе красоты Beauty of the Body, где телеведущий был членом жюри. Пара состоит в браке уже 10 лет. 

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Полина Диброва с тремя сыновьями вышла на подиум Недели моды в Москве
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