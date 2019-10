Полина Диброва с тремя сыновьями вышла на подиум Недели моды в Москве

В Гостином дворе в Москве продолжается Неделя моды. В воскресенье, 27 октября, дизайнеры бренда VIQ I VICKY показали свою последнюю коллекцию.

В качестве модели на подиум вышла Полина Диброва. Супруга Дмитрия Диброва продемонстрировала серебристое платье. Вместе с ней вышли трое детей Полины и Дмитрия — Александр, Федор и Илья. На сыновьях пары были черные бархатные пиджаки и серые брюки.

Напомним, модельный бизнес — основное занятие Полины Дибровой. Она являлась моделью известного агентства New Best Model. С мужем Дмитрием Дибровым девушка познакомилась, когда участвовала в конкурсе красоты Beauty of the Body, где телеведущий был членом жюри. Пара состоит в браке уже 10 лет.