Стас Пьеха вспомнил, как чуть было не умер после приема таблеток

Стас Пьеха не пьет алкоголь уже более пяти лет. В этом он признался на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», свежий выпуск которого вышел 26 октября. Певец не позволяет себе даже шампанского на Новый год. Наркотики артист не употребляет еще дольше, тяжелые — с 1998 года.

«Я — человек зависимый. Я — наркоман, — твердо сказал с эфире Стас. — Не бывает бывших наркоманов. Бывают зависимые люди, которые выздоравливают и находятся в ремиссии 30 или 50 лет. 11 лет я не употреблял вообще, потом у меня был срыв. Я не дошел до инъекционных наркотиков, но, тем не менее довел себя до очередной реанимации и вот через это остановился».

Ведущая попросила Пьеху вспомнить случай из юности, который чуть было не свел будущего артиста в могилу.

«В 13-14 лет я съел, по-моему, 16 таблеток. Потом я поехал с друзьями, куда — не помню. Помню, как очнулся в реанимации, привязанный ремнями. Потому что я ловил каких-то клопов, как мне сказали. Меня успели «достать» за 15 минут до смерти, успели промыть, вколоть что-то и так далее», — спокойно рассказал Стас.

О причинах своей наркомании артист высказался в том ключе, что родители дома вообще не появлялись, за ним с переменным успехом следили женщины, которые обслуживали его звездную бабушку Эдиту Пьеху. Став чуть постарше, парень и сам не захотел появляться дома. Сначала он ночевал в квартирах многочисленных друзей, потом в клубах. Парень носил свитера с длинными рукавами, чтобы «не палиться» о своей зависимости.

Став взрослым, певец остановился и решил помогать в этом другим. Напомним, вместе с сестрой они открыли наркологическую клинику, в которой артист поддерживает пациентов своим личным примером.