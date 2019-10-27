Фэшн-баттл: как принцесса Маргарет «поцапалась» с королевой-матерью

В недавно опубликованной биографии о любимом дизайнере королевской семьи Нормане Хартвелле автор Майкл Пик поведал о ссоре младшей сестры Елизаветы II с ее родительницей.

Принцесса Маргарет снискала себе репутацию «бунтарки» задолго до того, как весь свет стал обсуждать поступки принцессы Дианы или Меган Маркл. Она была известна своим вольнолюбивым нравом и желанием делать все по-своему.

Кроме этого, в свое время она считалась одной из фэшн-икон, однако ее вкусы в моде не всегда совпадали со вкусами королевы-матери.

В 2019 году Майкл Пик опубликовал биографию о любимом дизайнере королевской семьи Нормане Хартвелле, в которой рассказал, как младшая сестра Елизаветы II «поцапалась» с королевой-матерью из-за платья.

«В 1948 году американская пресса раструбила сообщения о скандале между королевой-матерью и принцессой Маргарет из-за наряда, который она решила надеть на свой 21-й день рождения», — пишет автор.

Речь шла о белом вечернем платье из тюля с очень глубоким декольте от Dior. Вырез был настолько низким, что открывал часть груди принцессы. Королева-мать возражала против этого наряда и Маргарет пришлось выдержать настоящую битву.

«У принцессы было чувство моды. Норман ее боготворил, так как ее наряды всегда становились предметом обсуждений, что было на руку и ему, так как он часто шил для нее», — поясняет Пик.

Тем не менее, модель, которая демонстрировала так понравившийся принцессе наряд, позже признавалась, что едва могла в нем дышать из-за корсета с китовым усом, который врезался в ребра.

«Я даже не могла в нем присесть», — цитирует манекенщицу Express.