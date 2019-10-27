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Застенчивый шалунишка: как принц Гарри ущипнул Кейт за «пятую точку»

Курьезный инцидент произошел в 2011 году во время Знаменного марша.

Застенчивый шалунишка: как принц Гарри ущипнул Кейт за «пятую точку»
Принц Гарри насмешил Кейт Миддлтон во время Знаменного марша. Фото: Global Look Press

Принц Гарри до женитьбы на Меган Маркл часто появлялся в компании принца Уильяма и Кейт Миддлтон. О дружбе королевского трио ходили легенды.

Отношения между ними были настолько непринужденными, что Гарри даже как-то позволил себе некоторую вольность в отношении жены брата.

Дело было в 2011 году во время Знаменного марша, где по обычаю вся семья собралась на балконе Букингемского дворца.

Кейт наклонилась, чтобы поболтать с юными королевскими особами, когда Гарри возьми, да ущипни герцогиню Кембриджскую за «пятую точку».

Кейт была явно изумлена, но тем не менее попыталась сохранить невозмутимый вид, однако ей это не удалось — она расхохоталась, а принц захихикал, потом густо покраснел и закрыл лицо руками. К всеобщему хохоту присоединились и остальные.

«Кейт дернулась, а ее лицо окаменело, как-будто она не могла поверить в то, что произошло у нее за спиной. А затем она и все остальные разразились смехом», — рассказал очевидец.

В то время о дружбе Гарри и Кейт много писали и в прошлом он зачастую называл ее сестрой.

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Британская королевская семьяКейт Миддлтонкурьезкурьезный случайкурьезыПринц Гарри
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Застенчивый шалунишка: как принц Гарри ущипнул Кейт за «пятую точку»
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