«Это был шок»: Участница проекта «План Б» призналась, что не ожидала увидеть на шоу своего бывшего возлюбленного

Маргарита Гаврилова рассказала, что столкнулась с экс-бойфрендом в кафе, и только тогда узнала, что он приехал бороться за сердце Ольги Бузовой.

Проект «План Б» стал очередным шансом для Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова найти свою любовь. При этом, как оказалось, и для участников проекта это тоже не первая попытка завести отношения, и они могут прийти на шоу даже парой.

Так случилось с Маргаритой Гавриловой — ее отобрали для борьбы за руку и сердце Батрутдинова. А ее бывший возлюбленный, Виталий Лукашин, оказался в команде тех, кто «сражается» за любовь Ольги Бузовой.

Как рассказала сама Маргарита, они не сговаривались и об участии друг друга узнали уже на проекте. Гаврилова призналась порталу «СтарХит», что до нее доходили слухи о том, что ее бывший будет участвовать в шоу, но она не обращала на это внимания. До тех пор, пока не встретила его в кафе в день отбора участников. «Это был шок», — заявила девушка.

Гаврилова признается, что ее ничуть не беспокоит участие бывшего бойфренда в шоу, поскольку у нее к нему не осталось никаких чувств. При этом она добавляет, что ее впечатлил Тимур Батрутдинов — девушка называет артиста «магнетическим».