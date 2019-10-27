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«Это был шок»: Участница проекта «План Б» призналась, что не ожидала увидеть на шоу своего бывшего возлюбленного

Маргарита Гаврилова рассказала, что столкнулась с экс-бойфрендом в кафе, и только тогда узнала, что он приехал бороться за сердце Ольги Бузовой.

«Это был шок»: Участница проекта «План Б» призналась, что не ожидала увидеть на шоу своего бывшего возлюбленного
Маргарита Гаврилова. Фото: instagram.com/rita.kosh

Проект «План Б» стал очередным шансом для Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова найти свою любовь. При этом, как оказалось, и для участников проекта это тоже не первая попытка завести отношения, и они могут прийти на шоу даже парой. 

Так случилось с Маргаритой Гавриловой — ее отобрали для борьбы за руку и сердце Батрутдинова. А ее бывший возлюбленный, Виталий Лукашин, оказался в команде тех, кто «сражается» за любовь Ольги Бузовой. 

Как рассказала сама Маргарита, они не сговаривались и об участии друг друга узнали уже на проекте. Гаврилова призналась порталу «СтарХит», что до нее доходили слухи о том, что ее бывший будет участвовать в шоу, но она не обращала на это внимания. До тех пор, пока не встретила его в кафе в день отбора участников. «Это был шок», — заявила девушка. 

Гаврилова признается, что ее ничуть не беспокоит участие бывшего бойфренда в шоу, поскольку у нее к нему не осталось никаких чувств. При этом она добавляет, что ее впечатлил Тимур Батрутдинов — девушка называет артиста «магнетическим». 

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Тэги:

«План Б»Канал ТНТОльга БузоваРита КошкинаТимур Батрутдинов
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«Это был шок»: Участница проекта «План Б» призналась, что не ожидала увидеть на шоу своего бывшего возлюбленного
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