Поклонники спутали Пугачеву с дочерью

Примадонна предстала перед подписчиками в новом осеннем образе, и те сравнили ее с Кристиной Орбакайте.

Максим Галкин решил поделиться в своем микроблоге новым снимком супруги. Он разместил фото, на котором Алла Борисовна позирует в ярком красном пальто вместе с сыном Гарри. «Аллочка с Гарюшей», — нежно подписал фото артист.

Подписчики забросали Примадонну и сына комплиментами. Многие отметили, что артистка выглядит гораздо моложе своих лет. Иные сравнили ее с дочерью, Кристиной Орбакайте. «Очень с Кристиной сейчас похожи. Прям очень. Мама и дочь», «Я думала это Крис», — писали поклонники. Другие обратили внимание на то, что на Аллу Борисовну, скорее всего, влияет семейное счастье: «Какая Алла красивая. Рядом с вами только молодеет», — обратилась к Галкину поклонница.

Среди тех, кто отметил красоту Примадонны, были и знаменитости. Одобряющие лайки под фото оставили Иосиф Пригожин, Игорь Николаев, Игорь Гуляев, Анита Цой, Сергей Лазарев, Яна Рудковская и другие.