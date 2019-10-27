Гарри Галкин «изобрел» автоматизированный аэродром с волшебным радаром

Мальчик уверен, что его конструкция может успешно заменить авиадиспетчера.

Максим Галкин поделился в stories Instagram новыми достижениями своего 6-летнего сына Гарри. Мальчик явно отличается техническим складом ума, его любимые игрушки – это набор инструментов и конструктор. Из него он любит собирать различные диковинные штуки. На сей раз юный изобретатель смастерил автоматизированный аэропорт.

Практически все в этом аэропорту чудесно. По задумке юного изобретателя, отсутствующего авиадиспетчера могут с успехом заменить чудесные флажки. Они своими движениями показывают пилоту, куда именно им нужно приземлиться.

Но особый восторг у Максима Галкина вызвал волшебный радар, который установил сын на своем аэродроме.