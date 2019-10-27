Лиза и Гарри Галкины были шокированы кормлением животных в океанариуме

Дети очень эмоционально рассказали своим близким о своем походе в очередное познавательное место Москвы.

Несколько дней назад Алла Пугачева посетила вместе со своими 6-летними детьми московский океанариум. Радости отпрысков не было предела! Муж Примадонны не смог составить им компанию, поскольку как раз в это время был на гастролях. Однако юморист отчитался перед своими поклонниками о походе детей и супруги в познавательное заведение.

«Дети вчера были с мамой в Москвариуме, вернулись в полном восторге!», — заметил комик в Instagram.

В настоящее время стали известны некоторые подробности этого увлекательного похода. Оказывается, малышам в океанариуме больше всего понравилось кормление животных. Об этом свидетельствует появившееся на просторах Интернета видео с малышами.

«Руку, прямо в пасть засунул!», — не скрывая эмоций, рвущихся через край, рассказала Лиза. «Рыбкой прямо кормил!», — добавил Гарри.

Судя по всему, речь шла о морских котиках или дельфинах.