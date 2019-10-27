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Ушла за покупками: Кудрявцева позабавила видеокадрами с дочерью

Годовалая Машенька продемонстрировала редкую деловитость.

Ушла за покупками: Кудрявцева позабавила видеокадрами с дочерью
Лера Кудрявцева. Фото Global look press

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой оказалась на редкость деловой дамой. Взяв сумку матери, годовалая красотка отправилась за покупками. По крайней мере, у нее был именно такой вид на забавном видео, которое звезда ТВ показала в своем блоге.

На выложенных кадрах видно, какой веселый нрав у малышки. А ведь совсем недавно Лера жаловалась, что ее дочь практически никогда не попадает в объектив камеры с улыбкой. Ей даже пришлось оправдываться перед журналистами, объясняя, что кроха на самом деле бывает веселой. Но почему она сникает перед камерой – загадка.

Впрочем, уже через пару дней Кудрявцева поделилась с фолловерами фото, на котором девочка улыбалась во весь рот. Теперь поклонники телеведущей могут быть спокойны – с малышкой все в порядке.

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Ушла за покупками: Кудрявцева позабавила видеокадрами с дочерью
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