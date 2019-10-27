«Год прошел»: Певцов почтил память Николая Караченцова

27 октября родился всенародный любимец, артист Николай Караченцов. В 2019 году ему бы исполнилось 75 лет. Однако актеру не суждено было дожить до своего юбилея – за день до 74-летия сердце Николая Петровича остановилось.

Коллега по «Ленкому» и его наследник по спектаклю «Юнона и Авось» Дмитрий Певцов почтил память артиста в своем блоге.

«Год прошел. Покой, Господи, душу раба Твоего», — написал он.

Напомним, ранее мы сообщали о переносе вечера памяти Николая Караченцова в «Ленкоме». Он был запланирован на 21 октября, но из-за новой трагедии – смерти режиссера театра Марка Захарова – была назначена новая дата. Концерт, посвященный любимому российскому актеру, состоится 27 января 2020 года.