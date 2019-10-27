Как две капли: Жасмин представила младшую сестру-дизайнера

Певица Жасмин представила в своем блоге младшую двоюродную сестру Элеонору Шаулову. Удивительно, но девушки оказались похожими друг на друга, словно двойняшки.
Элеонора в компании со звездной сестрой отметила день рождения. Кстати, сама она – тоже небезызвестный персонаж. Шаулова уже много лет возглавляет модный дом Enteley, является востребованным дизайнером. В числе ее клиентов, кроме популярной сестры, такие селебрити, как Ксения Собчак, Юлия Ковальчук, Алсу, Надежда Сысоева, Анна Чиповская, Инга Лепс, Анна Цуканова-Котт и другие.
«С днем рождения, моя Эллочка, обожаемая сестренка. Казалось бы, совсем недавно я укладывала тебя спать и пыталась укачать (а ты все время орала и не хотела засыпать, характер чувствовался уже тогда), а сегодня ты – повод для гордости всей нашей семьи, счастливая мама троих деток и успешный дизайнер. Так держать, родная, мы все тебя очень любим», — написала в Instagram Жасмин.