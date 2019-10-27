Как две капли: Жасмин представила младшую сестру-дизайнера

Певица Жасмин представила в своем блоге младшую двоюродную сестру Элеонору Шаулову. Удивительно, но девушки оказались похожими друг на друга, словно двойняшки.

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Элеонора в компании со звездной сестрой отметила день рождения. Кстати, сама она – тоже небезызвестный персонаж. Шаулова уже много лет возглавляет модный дом Enteley, является востребованным дизайнером. В числе ее клиентов, кроме популярной сестры, такие селебрити, как Ксения Собчак, Юлия Ковальчук, Алсу, Надежда Сысоева, Анна Чиповская, Инга Лепс, Анна Цуканова-Котт и другие.