ЗВЕЗДЫ

Как две капли: Жасмин представила младшую сестру-дизайнера

Элеонора Шаулова отметила день рождения в компании певицы.

Как две капли: Жасмин представила младшую сестру-дизайнера
Жасмин. Фото Global look press

Певица Жасмин представила в своем блоге младшую двоюродную сестру Элеонору Шаулову. Удивительно, но девушки оказались похожими друг на друга, словно двойняшки.

Элеонора в компании со звездной сестрой отметила день рождения. Кстати, сама она – тоже небезызвестный персонаж. Шаулова уже много лет возглавляет модный дом Enteley, является востребованным дизайнером. В числе ее клиентов, кроме популярной сестры, такие селебрити, как Ксения Собчак, Юлия Ковальчук, Алсу, Надежда Сысоева, Анна Чиповская, Инга Лепс, Анна Цуканова-Котт и другие.

«С днем рождения, моя Эллочка, обожаемая сестренка. Казалось бы, совсем недавно я укладывала тебя спать и пыталась укачать (а ты все время орала и не хотела засыпать, характер чувствовался уже тогда), а сегодня ты – повод для гордости всей нашей семьи, счастливая мама троих деток и успешный дизайнер. Так держать, родная, мы все тебя очень любим», — написала в Instagram Жасмин.

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Как две капли: Жасмин представила младшую сестру-дизайнера
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