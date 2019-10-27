Молодая жена Николаева поздравила падчерицу с 41-летием

27 октября старшей дочери композитора Игоря Николаева исполнился 41 год. Ее, как и третью супругу музыканта, зовут Юлия. Женщина живет в Майами, но старается поддерживать тесную связь со своими родственниками в России.

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Она частенько присылает посылки своей младшей сестренке Веронике из Америки и ежегодно встречает дорогих гостей у себя дома – папу с молодой женой и их наследницу.

Юлия – очень талантливый и разносторонний человек. Она сочиняет музыку, отлично поет, является актрисой мюзикла и одновременно занимается медициной. А еще она очень похожа на 37-летнюю мачеху Юлию Проскурякову.

С поздравлениями в этот день обратились в своих блогах, как Игорь Николаев, так и его супруга.