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Молодая жена Николаева поздравила падчерицу с 41-летием

Любимые женщины музыканта – тезки.

Молодая жена Николаева поздравила падчерицу с 41-летием
Николаев и Проскурякова. Фото Global look press

27 октября старшей дочери композитора Игоря Николаева исполнился 41 год. Ее, как и третью супругу музыканта, зовут Юлия. Женщина живет в Майами, но старается поддерживать тесную связь со своими родственниками в России.

Она частенько присылает посылки своей младшей сестренке Веронике из Америки и ежегодно встречает дорогих гостей у себя дома – папу с молодой женой и их наследницу.

Юлия – очень талантливый и разносторонний человек. Она сочиняет музыку, отлично поет, является актрисой мюзикла и одновременно занимается медициной. А еще она очень похожа на 37-летнюю мачеху Юлию Проскурякову.

С поздравлениями в этот день обратились в своих блогах, как Игорь Николаев, так и его супруга.

«Моя любимая, дорогая старшая дочка Юлечка! С днем рождения тебя! Всегда думаю о тебе и люблю тебя. Папа», — написал композитор.

«Юленька! Любимая наша и родная девочка, с днем рождения тебя! Пусть твою жизнь украшают самые красивые лилии на свете. Люби, радуйся, достигай новых вершин в своей работе, а мы… мы всегда будем рядом!», — поздравила Проскурякова.

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Молодая жена Николаева поздравила падчерицу с 41-летием
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