Молодая жена Николаева поздравила падчерицу с 41-летием

27 октября старшей дочери композитора Игоря Николаева исполнился 41 год. Ее, как и третью супругу музыканта, зовут Юлия. Женщина живет в Майами, но старается поддерживать тесную связь со своими родственниками в России.
Она частенько присылает посылки своей младшей сестренке Веронике из Америки и ежегодно встречает дорогих гостей у себя дома – папу с молодой женой и их наследницу.
Юлия – очень талантливый и разносторонний человек. Она сочиняет музыку, отлично поет, является актрисой мюзикла и одновременно занимается медициной. А еще она очень похожа на 37-летнюю мачеху Юлию Проскурякову.
С поздравлениями в этот день обратились в своих блогах, как Игорь Николаев, так и его супруга.
«Моя любимая, дорогая старшая дочка Юлечка! С днем рождения тебя! Всегда думаю о тебе и люблю тебя. Папа», — написал композитор.
«Юленька! Любимая наша и родная девочка, с днем рождения тебя! Пусть твою жизнь украшают самые красивые лилии на свете. Люби, радуйся, достигай новых вершин в своей работе, а мы… мы всегда будем рядом!», — поздравила Проскурякова.