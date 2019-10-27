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Проклова узнала, что у нее проблемы с внешностью из-за кесарева сечения

Сейчас актриса пытается восстановить утраченную красоту.

Проклова узнала, что у нее проблемы с внешностью из-за кесарева сечения
Елена Проклова. Фото Global look press

20 лет назад 66-летняя Елена Проклова сделала кесарево сечение. И сейчас с удивлением узнала от специалистов, что именно эта операция негативно отразилась на четкости овала ее лица. Так ей сказали специалисты клиники, к которым обратилась актриса, чтобы слегка подкорректировать внешность.

«Мне показали эту взаимосвязь на наглядном пособии и объяснили эту медицинскую теорию доступным языком», — сообщила она.

Из-за операции у актрисы образовались спайки в малом тазу и ухудшилось кровообращение. В итоге кислород и другие питательные элементы не поступали в полной мере в область лица. Теперь любимица публики старается убрать эти неприятные послеоперационные реакции. Ну а после курса процедур преступит к омоложению.

А вы верите, что кесарево сечение может отразиться на состоянии кожи лица?

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Елена Прокловаженская красотаомолаживающие процедуры
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Проклова узнала, что у нее проблемы с внешностью из-за кесарева сечения
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