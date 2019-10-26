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Галкин посмеялся над своим браком в эфире «Лучше всех!»

На передачу пришел мальчик, который мечтает о жене постарше.

Галкин посмеялся над своим браком в эфире «Лучше всех!»
Пугачева и Галкин. Фото Global look press

Максим Галкин показал в своем блоге анонс будущей воскресной передачи «Лучше всех!» на Первом канале. Программа выйдет 27 октября в 19.25. Искренний смех у зрителей вызвал 4-летний мальчик, который, как и ведущий предпочитает дам постарше.

Судя по всему, маленький гость программы уже нашел свою любимую. При этом малыш убежден, что это надолго, вплоть до создания семьи и рождения ребенка. Мальчика ни капли не смущает, что его любимая женщина старше него на 30 лет. «Знакомая разница в возрасте», — пошутил в эфире телеведущий и юморист.

Напомним, ранее мы писали о том, как дети Максима Галкина покатались на розовой карете, подарке Филиппа Киркорова. Лиза и Гарри играли в нестандартную игру – они изображали побег на карете от папарацци.

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Галкин посмеялся над своим браком в эфире «Лучше всех!»
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