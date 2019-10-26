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Эмоции Лизы Галкиной в четырех фото: в Сети обсуждают оригинальный коллаж

Дочь Пугачевой очень мила в любых проявлениях.

Эмоции Лизы Галкиной в четырех фото: в Сети обсуждают оригинальный коллаж
Лиза Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Поклонники Лизы Галкиной показали ее эмоции в четырех фото, создав оригинальный фотоколлаж. Композиция размещена на фан-странице Кристины Орбакайте.

Коллаж великолепно демонстрирует, как меняется лицо младшей дочери Пугачевой в разных эмоциональных проявлениях. Искреннее любопытство, радость, задумчивость и умиротворение выражает лицо девочки на снимках.

«Много Лиз, милые личики», «Такая чудесная и очаровательная сестренка у Кристины! Просто прелесть доченьки у Пугачевой!», «Такое хорошенькое солнышко», — можно прочитать в комментариях под фото.

Напомним, ранее Teleprogramma.pro предложила своим читателям принять участие в опросе. Нам хотелось узнать, кто больше нравится людям – Лиза Галкина или известные модели-девочки. Оказалось, что непосредственность младшей наследницы Пугачевой читателям портала гораздо милее красоты профессиональных моделей.

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Эмоции Лизы Галкиной в четырех фото: в Сети обсуждают оригинальный коллаж
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