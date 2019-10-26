Борис Корчевников поделился фото с ребенком

Борис Корчевников поделился со своими подписчиками в Instagram трогательным снимком с маленьким мальчиком. И, хотя его поклонники начали активно поздравлять с подросшим наследником, оказалось, что это не так. Мальчик – хоть и сын телеведущего, но только крестный.

37-летний любимец публики пока еще не женат и никогда не состоял в браке. Для него, как человека православного и искренне верующего в Бога, семья – не пустой звук. Поэтому к выбору спутницы Борис относится очень серьезно.

Пользователи Сети также заметили, что звезда экрана заметно похорошел и похудел. Напомним, Корчевников сильно поправился в период плановой терапии после операции на мозге, которую он перенес несколько лет назад. Он успокоил своих поклонников, что возникшие проблемы со здоровьем не имеют отношения к раку.