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Борис Корчевников поделился фото с ребенком

Телеведущий обожает маленьких детей.

Борис Корчевников поделился фото с ребенком
Борис Корчевников. Фото: КП / Гусейнов Виктор

Борис Корчевников поделился со своими подписчиками в Instagram трогательным снимком с маленьким мальчиком. И, хотя его поклонники начали активно поздравлять с подросшим наследником, оказалось, что это не так. Мальчик – хоть и сын телеведущего, но только крестный.

37-летний любимец публики пока еще не женат и никогда не состоял в браке. Для него, как человека православного и искренне верующего в Бога, семья – не пустой звук. Поэтому к выбору спутницы Борис относится очень серьезно.

Пользователи Сети также заметили, что звезда экрана заметно похорошел и похудел. Напомним, Корчевников сильно поправился в период плановой терапии после операции на мозге, которую он перенес несколько лет назад. Он успокоил своих поклонников, что возникшие проблемы со здоровьем не имеют отношения к раку.

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Борис Корчевниковдети звездЧто с Борисом Корчевниковым
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Борис Корчевников поделился фото с ребенком
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