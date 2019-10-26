Водянова в белом ретро-платье повеселилась на свадьбе во Владикавказе

Наталья Водянова эту осень проводит в России. Когда модель приехала в Москву, то никто не догадывался, что вскоре к ней присоединяться ее старшие наследники: Лукас, Нева и Виктор. Впервые девушка решила показать самые красивые и уникальные места своей родины детям и познакомить их с местной культурой. В Сочи они погуляли по «Скайпарку», а в Адыгее наследники модели взобрались на горы, покатались на лошадях и даже увидели выступление местного ансамбля.

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Накануне Водянова добрала до Пятигорска. Там девушка искупалась в целебных водах, а также сводила наследников на кладбище, где похоронен ее любимый поэт Михаил Лермонтов. После этого звездная семья преодолела 200 километров и оказалась во Владикавказе. Там модель побывала на свадьбе. Она появилась на публике в белом ретро-платье с рюшами и кружевами. Наряд Наталья дополнила черными полусапогами на шнуровке.

Дети девушки облачились в национальные русские костюмы. Мальчики облачились в белые рубашки с круглым горлом на пуговицах и брюки. Нева предстала в платье с рюшами горчичного цвета. Волосы она заплела в косу. Наследники модели увидели, как проходит традиционная свадьба на Кавказе с колоритными осетинскими танцами и песнопениями.

«Незваные гости. Владикавказ. Свадьба», — написала Водянова.

Поклонники восхитились красочными фото. Также на видео было запечатлено, как модель зажигательно танцует вместе с другими гостями. По всей видимости, Наталья смогла по-настоящему повеселиться на торжестве.«Ох Осетия красивая, национальный наряд у осетинок великолепный», «Наталья сама как невеста, в белом платье», «Наташа, у вас дочка прям русская красавица», «Какие красивые дети! Как картинки!», — прокомментировали пост подписчики.