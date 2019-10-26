41-летняя Климова показала огромную татуировку на бедре

Екатерина Климова порадовала своих поклонников игривым селфи из женской раздевалки. Кадр в купальнике она сделала в спортивном клубе, который регулярно посещает, когда свободна от гастролей. Фото актриса выложила в stories Instagram.

Точеная фигура, как у девочки, и внушительная татуировка на бедре сразу бросаются в глаза. Судя по всему, это хвост дракона, ведь по восточному календарю артистка родилась именно в его год.

Кстати, это не первый случай, когда поклонники могли лицезреть татуировку на бедре звезды. Ранее актриса уже выкладывала не менее интригующее фото в свой блог.

Кроме тату на бедре, у Климовой есть перманентные рисунки на плече, ступне и щиколотке.