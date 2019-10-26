ЗВЕЗДЫ

41-летняя Климова показала огромную татуировку на бедре

Актриса предстала в полуобнаженном виде перед своими подписчиками.

41-летняя Климова показала огромную татуировку на бедре
Екатерина Климова. Фото Global look press

Екатерина Климова порадовала своих поклонников игривым селфи из женской раздевалки. Кадр в купальнике она сделала в спортивном клубе, который регулярно посещает, когда свободна от гастролей. Фото актриса выложила в stories Instagram.

Точеная фигура, как у девочки, и внушительная татуировка на бедре сразу бросаются в глаза. Судя по всему, это хвост дракона, ведь по восточному календарю артистка родилась именно в его год.

Екатерина Климова. Фото
Екатерина Климова. Фото https://www.instagram.com/klimovagram/

Кстати, это не первый случай, когда поклонники могли лицезреть татуировку на бедре звезды. Ранее актриса уже выкладывала не менее интригующее фото в свой блог.

Кроме тату на бедре, у Климовой есть перманентные рисунки на плече, ступне и щиколотке.

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41-летняя Климова показала огромную татуировку на бедре
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