Девушку, изменившую с Леонидом Барацем, уволили с работы

27-летнюю Татьяну Рудницкую, изменившую 35-летнему режиссеру Роману Каримову с 48-летним актером Леонидом Барацем, уволили с работы, сообщает «Экспресс-газета».

Напомним, режиссер публично рассказал о сложившейся ситуации у себя на страничке в социальных сетях. Он заявил, что с Татьяной все кончено, и даже попросил Леонида поддержать предательницу.

Изменщица работала в агентстве Streets, которое занимается поиском актеров, а также их продвижением в кино и на телевидении. Руководитель этого предприятия – ни кто иной, а сам обманутый Роман Каримов. И именно он лишил рабочего места Рудницкую, которая была его заместителем.

Как это ни печально, но о прогулках возлюбленной режиссера налево знали многие из его окружения. Однако предпочитали хранить молчание. Например, артист и режиссер Максим Виторган и муж певицы Натальи Ионовой Александр Чистяков.