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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Подобным образом спортсмен поздравил мать своей старшей дочери с днем рождения.

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Дмитрий Тарасов/Фото: https://www.instagram.com/p/B0jT1eoiSvV/

Футболист Дмитрий Тарасов вновь намерен судиться. Спортсмен подал в суд на первую супругу и мать своей старшей дочери Оксану. О том, что ей пришло уведомление о заседании, сама женщина рассказала в Instagram. Она отметила, что узнала об очередном витке судебных тяжб прямо в день своего рождения. Выходку бывшего мужа Оксана назвала «стабильностью».

Сергей Жорин, адвокат Оксаны, отметил в беседе со StarHit, что пока не знает сути претензий спортсмена. Как только о новом судебном заседании стало известно, ответчица сразу же связалась со своим официальным представителем. Сейчас адвокат готовит стратегию защиты. Не исключено, что Тарасов вознамерился вернуть часть средств, которые он обязан был выплатить в качестве алиментов на 10-летнюю Ангелину.

Отметим, что судебные тяжбы бывшие супруги ведут достаточно давно. Долгое время спортсмен отказывался перечислять экс-жене деньги, ссылаясь на ошибки бухгалтеров в «Локомотиве», а затем и вовсе пытался снизить размер ежемесячных отчислений, однако суд оказался на стороне матери.

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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
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