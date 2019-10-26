ЗВЕЗДЫ

«Словно девочка»: Навка предстала в Сети без макияжа и с новым цветом волос

Знаменитая фигуристка поделилась осенним настроением с поклонниками.

«Словно девочка»: Навка предстала в Сети без макияжа и с новым цветом волос
Татьяна Навка. Фото: globallookpress.com/

Татьяна Навка успешно совмещает работу и материнство. Более того, ее дочка Надежда уже с юных лет участвует в соревнованиях по фигурному катанию и даже принимает участие в ледовых шоу своей мамы. Также она интересуется модой. Поклонники уверены, что девочка хочет быть похожа на свою родительницу. Как известно, спортсменка регулярно занимается йогой. Это помогает ей оставаться в форме. А вот свой имидж она меняет редко.

Не первый год Навка носит волосы чуть ниже плеч медового оттенка. Фигуристка отрастила челку, которую теперь укладывает набок. Однако на новом фото поклонники заметили, что девушка изменила цвет волос. Она осветлила локоны. Супруга Дмитрия Пескова позировала также без макияжа в клетчатом пуховике песочного цвета, черных брюках и бордовых полусапожках. Татьяна кружилась среди осенней листвы.

«Настроение — осень», — написала она.

Поклонники поразились тому, как молодо выглядит 44-летняя звезда без макияжа и с новым цветом волос. «Татьяна сияет!», «Девчушка», «Боже, какая фигура! Я тоже такую хочу», «Классно выглядите! Как за волосами ухаживаете? Они вроде светлее стали у вас!», «Одно лицо с Сэм Тейлор Джонсон!», «Словно девочка», «Какая молоденькая и сияющая», «Минус 20 лет без макияжа», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Навка не боится представать на публике без косметики. Ей нравится выглядеть естественно. Также она не изнуряет себя диетами, так как считает, что женщина выглядит хорошо, когда любит и счастлива.

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Звездный стильМодные трендыТатьяна Навка
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«Словно девочка»: Навка предстала в Сети без макияжа и с новым цветом волос
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