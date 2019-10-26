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Бузову похвалили за «грамотный мессендж» после выхода в бюджетном платье

Телеведущая появилась на премии Cosmopolitan в наряде из искусственной кожи.

Бузову похвалили за «грамотный мессендж» после выхода в бюджетном платье
Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3-LOtJIRmx/

Ольгу Бузову похвалили за «грамотный мессендж». Недавно появление телеведущей на премии Cosmopolitan в бюджетном платье из эко-кожи произвело фурор. Пользователи Сети достаточно быстро выяснили, что наряд Ольга приобрела в магазине Zara всего за 5 тысяч рублей. Такая демократичность и экономия средств восхитили аудиторию – многие эксперты и критики моды похвалили Ольгу и отметили, что она продемонстрировала отменный вкус.

Некоторые, однако, усмотрели в этом выходе и «грамотный мессендж»: даже столь высокооплачиваемая знаменитость не стремится одеваться в брендовые вещи и иногда не гнушается более бюджетными вариантами. Так, Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» по достоинству оценил выбор Оли и напомнил конфликтную ситуацию Бузовой с брендом Balenciaga – тогда директор попросил певицу не носить его вещи, чтобы не обесценивать «люкс».

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CosmopolitanБузова последние новостикожаное платьеОльга БузоваПремия "Сила в Женщине"
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Бузову похвалили за «грамотный мессендж» после выхода в бюджетном платье
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