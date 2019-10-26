Джордж и Шарлотта «помешаны» на тракторах

Герцог Кембриджский раскрыл милые подробности о своих старших детях — принце Джордже и принцессе Шарлотте, когда завел разговор о необходимости больше проводить времени на свежем воздухе.

Он рассказал о своей страсти к фермерству в докфильме о Корнуэлле, частном королевском поместье.

В ленте показана встреча Уильяма с местными фермерами. Во время визита в поместье, старший сын принца Чарльза пожалел, что не взял с собой Джорджа. «Он просто помешан на тракторах, так же как и Шарлотта», — засмеялся он.

«Мои дети обожают лазать по тракторам. Очень важно, чтобы они много времени проводили на свежем воздухе и учились любить и понимать природу», — добавил он.

Сам же Уильям признался, что фермерство — его настоящее страсть и он с удовольствием учится вести хозяйство, пишет Mirror.

Ранее герцог признавался, что из всех детей Джордж был самым беспокойным и в младенчестве «задавал им жару», так как не спал и плакал по ночам.