ЗВЕЗДЫ

Джордж и Шарлотта «помешаны» на тракторах

Принц Уильям рассказал об увлечениях брата и сестры.

Джордж и Шарлотта «помешаны» на тракторах
Принца Джорджа и принцессу Шарлотту приучают к фермерству

Герцог Кембриджский раскрыл милые подробности о своих старших детях — принце Джордже и принцессе Шарлотте, когда завел разговор о необходимости больше проводить времени на свежем воздухе.

Он рассказал о своей страсти к фермерству в докфильме о Корнуэлле, частном королевском поместье.

В ленте показана встреча Уильяма с местными фермерами. Во время визита в поместье, старший сын принца Чарльза пожалел, что не взял с собой Джорджа. «Он просто помешан на тракторах, так же как и Шарлотта», — засмеялся он.

«Мои дети обожают лазать по тракторам. Очень важно, чтобы они много времени проводили на свежем воздухе и учились любить и понимать природу», — добавил он.

Сам же Уильям признался, что фермерство — его настоящее страсть и он с удовольствием учится вести хозяйство, пишет Mirror.

Ранее герцог признавался, что из всех детей Джордж был самым беспокойным и в младенчестве «задавал им жару», так как не спал и плакал по ночам.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяпринц Джорджпринц Уильмпринцесса Шарлотта
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джордж и Шарлотта «помешаны» на тракторах
Интересно?
Поделись с друзьями: