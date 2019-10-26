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Никогда не было и вот снова: Саманта Маркл считает слезы герцогини Сассекской смехотворными

Меган опять стала объектом нападок со стороны родственницы после выхода докфильма о ее путешествии в Африку.

Никогда не было и вот снова: Саманта Маркл считает слезы герцогини Сассекской смехотворными
Саманта Маркл не верит в искренность слез Меган. Фото: instagram.com/sussexroyal/

После того, как на канале ITV вышел докфильм «Гарри и Меган: путешествие в Африку», Саманта Маркл обрушилась на герцогиню Сассекскую с критикой, обвинив ее в лицемерии.

В интервью супруга принца Гарри заявила, что ей пришлось нелегко весь год после замужества из-за нападок СМИ и ее нечасто спрашивали «в порядке ли она».

Саманта, которая тут же поменяла свою фамилию на Маркл, как только ее сводная сестра объявила о помолвке с Гарри, стала гостьей ток-шоу Inside Edition, где раскритиковала слова своей венценосной родственницы.

«У нее хватило наглости заявлять подобное, что, мол, никто не интересовался в порядке ли она. А она хоть раз поинтересовалась, в порядке ли ее отец после двух сердечных приступов», — возмутилась Саманта.

«Мне кажется это действительно смешно, когда ты летаешь в сопровождении охраны по всему миру на многомиллионных джетах и жалуешься на что-то», — заявила американская родственница герцогини.

Она также добавила, что Меган «точно знала, что делала», когда стала встречаться с Гарри. Когда женщину спросили, не считает ли она, что поступает по отношению к Меган «низко», та ответила, что в том, чтобы говорить правду нет ничего подлого, пишет Mirror.

Ранее Меган также стала объектом критики со стороны британской ведущей Венди Уильямс, которая посоветовала герцогине перестать взывать к жалости. Так же как и Саманта, она уверена, что та знала, «на что подписывается».

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Британская королевская семьяМеган МарклПринц ГарриСаманта Маркл
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Никогда не было и вот снова: Саманта Маркл считает слезы герцогини Сассекской смехотворными
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