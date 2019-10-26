Став «Певицей года», Бузова опозорилась фальшивым пением

Ольга Бузова не только сама поверила в свой певческий талант, но и, кажется, убедила в этом окружающих. Недавно она смогла получить престижную премию «Прорыв года» в номинации «Певица года». Церемонию ежегодно проводит журнал Оксаны Федоровой Moda Tropical.
Однако никакая награда не может защитить артиста от конфуза. В своем блоге Ольга решила порадовать своих подписчиков пением вживую и исполнила для них хит Джо Дассена «Если б не было тебя». Таким образом певица хотела выразить своим фолловерам признательность «за все прекрасное, что с ней происходит». Скажем прямо – восторг это исполнение вызвало далеко не у всех слушателей, поскольку Бузова умудрилась сфальшивить сразу в нескольких нотах подряд.
«Как тебе не стыдно так петь…», «Оля, пой под фанеру! Иначе это слушать невозможно», «Лучше не петь», «Голоса нет, никакой нежности, чисто мужик», — можно увидеть у нее в Instagram.
И это одни из самых деликатных комментариев.
А как вы оцениваете пение Ольги Бузовой?