Став «Певицей года», Бузова опозорилась фальшивым пением

Ольга Бузова не только сама поверила в свой певческий талант, но и, кажется, убедила в этом окружающих. Недавно она смогла получить престижную премию «Прорыв года» в номинации «Певица года». Церемонию ежегодно проводит журнал Оксаны Федоровой Moda Tropical.

больше по теме Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой Площадь жилья на улице Мосфильмовская составляет 220 квадратных метров.

Однако никакая награда не может защитить артиста от конфуза. В своем блоге Ольга решила порадовать своих подписчиков пением вживую и исполнила для них хит Джо Дассена «Если б не было тебя». Таким образом певица хотела выразить своим фолловерам признательность «за все прекрасное, что с ней происходит». Скажем прямо – восторг это исполнение вызвало далеко не у всех слушателей, поскольку Бузова умудрилась сфальшивить сразу в нескольких нотах подряд.

«Как тебе не стыдно так петь…», «Оля, пой под фанеру! Иначе это слушать невозможно», «Лучше не петь», «Голоса нет, никакой нежности, чисто мужик», — можно увидеть у нее в Instagram.

И это одни из самых деликатных комментариев.

А как вы оцениваете пение Ольги Бузовой?