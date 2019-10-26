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Став «Певицей года», Бузова опозорилась фальшивым пением

Певица не смогла взять правильно сразу несколько нот.

Став «Певицей года», Бузова опозорилась фальшивым пением
Ольга Бузова. Фото Global look press

Ольга Бузова не только сама поверила в свой певческий талант, но и, кажется, убедила в этом окружающих. Недавно она смогла получить престижную премию «Прорыв года» в номинации «Певица года». Церемонию ежегодно проводит журнал Оксаны Федоровой Moda Tropical.

Однако никакая награда не может защитить артиста от конфуза. В своем блоге Ольга решила порадовать своих подписчиков пением вживую и исполнила для них хит Джо Дассена «Если б не было тебя». Таким образом певица хотела выразить своим фолловерам признательность «за все прекрасное, что с ней происходит». Скажем прямо – восторг это исполнение вызвало далеко не у всех слушателей, поскольку Бузова умудрилась сфальшивить сразу в нескольких нотах подряд.

«Как тебе не стыдно так петь…», «Оля, пой под фанеру! Иначе это слушать невозможно», «Лучше не петь», «Голоса нет, никакой нежности, чисто мужик», — можно увидеть у нее в Instagram.

И это одни из самых деликатных комментариев.

А как вы оцениваете пение Ольги Бузовой?

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Став «Певицей года», Бузова опозорилась фальшивым пением
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