Седокова публично призналась в любви своему женатому бойфренду

Анна Седокова не так давно отдохнула в Дубае со своей дочерью Моникой. Из-за отца девочки Максима Чернявского певица редко видится с наследницей и не имеет право публиковать фото с ней. Но артистка рада и тому, что принимает участие в ее жизни. А после отпуска девушка воссоединилась со своим возлюбленным баскетболистом из Латвии Янисом Тиммой. Они вместе провели вечер пятницы, 25 октября.

Молодые люди побывали на концерте азербайджанского артиста Jony. Анна выглядела счастливой и постоянно обнималась со своим бойфрендом. Ее нисколько не смущает, что спортсмен еще женат. Ради нее он подал на развод и готов оставить супруг с сыном. Янис тоже находился в приподнятом настроении и подпевал вместе с возлюбленной. Позже Седокова опубликовала трогательное фото, на котором запечатлена со своим избранником.

В кадре певица в джинсах и цветном топе обнимает Тимма, который нее на голову. «Люблю», — впервые призналась в своих чувствах Анна. Не все поклонники одобрят выбор артистки. Они опасаются, что баскетболист может обмануть многодетную маму.

Преданные фанаты желают девушке только счастья. «Очень счастлив за тебя!», — отреагировал друг звезды Анатолий Цой. «Аня, счастья тебе от души, ты достойна. Пусть ваша любовь будет вечной», «Красивая парочка», «Ну не могу я насмотреться», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что за плечами Седоковой два брака. С отцом своего младшего ребенка — сына Гектора, она рассталась, так и не вступив с ним в официальные отношения. Певица не скрывает, что много раз обжигалась в личной жизни, но все это время она не теряла надежду на то, что встретит свою любовь.