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Бесстыжие приключения: Водянова оголила ноги в целебных водах в Пятигорске

Модель вместе с детьми продолжает путешествовать по России.

Бесстыжие приключения: Водянова оголила ноги в целебных водах в Пятигорске
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com/

Наталья Водянова этой осенью приехала на свою родину ради проекта журналиста Михаила Зыгаря, но подробности она хранит в тайне. Известно лишь то, что вместе с моделью в нем принимают участие и ее старшие дети: Лукас, Нева и Виктор. Вместе с ними она отправилась путешествовать по России. А ее младшие наследники роман и Максим дожидаются ее дома в Париже. Всего з несколько дней девушка успела побывать в Москве, Сочи, в горах Адыгеи и теперь добралась до Пятигорска.

Дети Натальи совершенно не скучают со своей молодой мамой. Они могут вместе с ней кричать с вершин гор и взбираться на капоты машин для эффектного снимка. В Пятигорске модель устроила для наследников культурную программу. Они побывали на месте, где похоронен великий поэт Михаил Лермонтов.

«Я так счастлива оказаться в Пятигорске и рассказать детям о творчестве своего любимого поэта», — призналась она.

А позже Водянова добралась до целебных вод знаменитых бесстыжих ванн. В алом купальнике она забралась в воду, показав свои длинные и стройные ноги. При этом голову модели украсил венок из пожелтевших осенних листьев. В комментариях девушка призналась, что хотела бы разделить это удовольствие вместе со своим мужем Антуаном Арно. Однако он остался во Франции присматривать за младшими наследниками.

Поклонники восхитились красотой Натальи, а также потрясающими местными пейзажами. «Божественная Женщина! Божественный пейзаж», «Антуан уже мчится после таких фото», «Прелесть какая!!! Вам очень идёт, такая необычная обстановка! Как лесная фея», «Как здорово, что вы наслаждаетесь Россией», — прокомментировали пост звезды поклонники.

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Бесстыжие приключения: Водянова оголила ноги в целебных водах в Пятигорске
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