Валюшкина объявила о розыске шляпы известной по фильму «Горько-2»

Звезда «Формулы любви» Елена Валюшкина уже много лет коллекционирует раритетные шляпы. Некоторые экземпляры актриса использует для съемок в кино или на сцене в театре. Однако одна из таких историй закончилась для артистки печально.

больше по теме Валюшкина пополнила свою коллекцию шляп широкополым осенним экземпляром Актриса обожает головные уборы и с удовольствием позирует в них.

В коллекции знаменитой актрисы больше 20-ти шляп, все они относятся к категории раритетных, имеющих свою особенную историю. Головные уборы Елена покупает по всему свету, преимущественно в антикварных магазинах. Самые интересные из них она приобрела в Америке, не пожалев для этого ни сил, ни средств, поскольку транспортировку этих головных уборов назвать простой трудно – для них нужно либо покупать специальные коробки, либо везти в руках.

Так было и с пропавшей красавицей. Широкополую антикварную шляпу Елена приобрела в городе Индиалантик штата Флорида. Из-за ее широких полей не оставалось ничего другого, как везти головной убор в руках все 12 часов перелета. Однако актриса пошла на жертву – уж больно чертовка-шляпа хороша.

Однако Россия приняла американский головной убор не самым культурным образом. Актриса принесла шляпу на съемки фильма «Горько-2» и успешно появилась в ней в кадре. А потом она бесследно пропала, иными словами, ценный головной убор украли. «Я объявила ее в розыск и не теряю надежды найти. Шляпа мне очень дорога», — рассказала Елена Валюшкина Teleprogramma.pro.