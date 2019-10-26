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Ангел-хранитель: Крутой вспомнил врача, который спас ему жизнь

Композитор устроил для приятеля ужин в ресторане.

Ангел-хранитель: Крутой вспомнил врача, который спас ему жизнь
Игорь Крутой. фото: globallookpress.com/

Игорь Крутой в этом году отпраздновал юбилей — 65 лет. Он дал откровенное интервью Андрею Малахову и устроил конкурс «Новая волна» в Сочи, куда пригласил таких звезд, как Наталья Орейро и Рита Ора. Не только поклонники и коллеги восхищаются трудолюбием композитора и отмечают его неиссякаемую доброту. Свободное время он старается уделять своим внучкам, которых очень любит.

А на днях Игорь Яковлевич приехал в Нью-Йорк. Вечером 26 октября, по его словам, он примет участие в ответственном концерте в зале «Барклайс центр», который вмещает 16 000 человек. А перед этим артист прогулялся по центру города, стал частью карнавала и смог увидеться с человеком, который в свое время спас ему жизнь.

В соцсети Крутой опубликовал видео, на котором он запечатлен сначала в машине, а потом в роскошном ресторане. Компанию ему составил известный врач.

«Да, это действительно так… 26-го июня 2000 года профессор Леон Пахтер в течение 12 часов оперировал меня в Нью-Йоркском университете и тем самым продлил мне жизнь уже на 19 лет… Я боготворю этого Доктора, делающего 350 операций в год в свои 74 года!» — пояснил композитор.

Крутой поблагодарил хирурга за то, что он продлил ему жизнь. Он был очень рад увидеться с ним и поужинать в его компании. «Дай бог всем здоровья, остальное купим, правда, маэстро?» — написал в комментариях тенор Юсиф Эйвазов. «Здоровья всем — это самое важное», — согласилась с ним Лера Кудрявцева. К слову, сопровождала Игоря Яковлевича его супруга Ольга. Она выглядела неотразимо в алом пальто.

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Ангел-хранитель: Крутой вспомнил врача, который спас ему жизнь
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