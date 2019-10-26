Создатели Джеймса Бонда анонсировали нового «экологичного» злодея

Авторы новой части о Джеймсе Бонде анонсировали нового злодея. Очередной фильм об агенте должен стартовать в прокате в апреле 2020 года. 25-ю по счету ленту создатели назвали «Не время умирать». Вопреки ожиданиям публики, героя сыграет не женщина, а уже привычный зрителям в этом образе Дэниэл Крейг.

The Sun отмечает, что антагонистом Крейга станет «экологичный злодей». Пока о нем известно не так уж и много – инсайдеры прозвали персонажа Гринфингером. Будет ли это имя действительно рабочим, станет известно позже. Новый злодей располагает небольшими «апартаментами» на ферме водорослей и садом Дзен. Как Бонд столкнется с новым действующим лицом, сценаристы пока не раскрывают, однако уверяют – состязание будет «очень зловещим и максимально зеленым».

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Под вопросом также и возможные кандидатуры на роль Гринфингера. Фанаты предполагают, что, скорее всего, это будет все же мужчина, однако некоторые хотели бы видеть женщину в образе.